Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч кв. м. дорог в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону отремонтируют более 10 тысяч кв. м. дорог, поврежденных после заезда техники ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко.

Градоначальник рассказал, что после отъезда ЧВК «Вагнер» специалисты-дорожники обследовали трассы, по которым прошла военная техника.

«По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна», - написал мэр.

По его словам, больше всего пострадал Буденновский проспект.

В воскресенье рабочие бригады начали восстановление трасс, отремонтировать их планируется за 2 дня.

По словам мэра, территорию вокруг здания штаба ЮВО уже привели в порядок. Рабочие также работали в районе ростовского цирка, ТЦ «Астор», на Буденновском проспекте, улицах Пушкинской и Максима Горького.