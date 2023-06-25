Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч кв. м. дорог в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону отремонтируют более 10 тысяч кв. м. дорог, поврежденных после заезда техники ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко.
Градоначальник рассказал, что после отъезда ЧВК «Вагнер» специалисты-дорожники обследовали трассы, по которым прошла военная техника.
«По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна», - написал мэр.
По его словам, больше всего пострадал Буденновский проспект.
В воскресенье рабочие бригады начали восстановление трасс, отремонтировать их планируется за 2 дня.
По словам мэра, территорию вокруг здания штаба ЮВО уже привели в порядок. Рабочие также работали в районе ростовского цирка, ТЦ «Астор», на Буденновском проспекте, улицах Пушкинской и Максима Горького.
Накануне СМИ сообщили, что боевой танк выехал за пределы территории ростовского цирка и вместе с другой техникой ЧВК «Вагнер» покинул Ростов.