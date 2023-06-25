В Воронеже нормализовалось автобусное движение. Об этом в воскресенье сообщает правительство региона.

«Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию», - сказано в сообщении властей в Telegram-канале.

Накануне из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» власти отмечали, что движение на федеральных автодорогах ограничено и призывали воронежцев «воздержаться от поездок и оставаться дома».