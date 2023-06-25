Движение автобусов возобновили в Липецкой области

Власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, сообщает пресс-служба Липецкой области в Telegram.

Отмечается, что почти все рейсы выполняются по расписанию, но некоторые перевозчики отменили рейсы.

«Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала», — говорится в сообщении.

Накануне власти информировали, что из Липецка и области были отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты до особого распоряжения. Движение междугородных автобусов из Липецка в Москву и Тулу также было временно ограничено.