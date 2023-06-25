АТОР: регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию
Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик пройдут по расписанию, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом неизвестно, как долго они будут находиться в пути с учетом ограничений движения на трассе М-4 «Дон».
Ранее в ГИБДД заявили, что ранее введенные ограничения движения на территории Краснодарского края сняты.
Правоохранительные органы Краснодарского края ранее призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 «Дон» в направлении Ростовской области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил, что в регионе начинают отменять введенные ограничения, ведется восстановление разрушенного дорожного полотна.
Глава области отметил, что вчера был непростой день, но власти проделали большую и сложную работу для безопасности населения.