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АТОР: регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию

Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик пройдут по расписанию, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик пройдут по расписанию
© РИА Новости

При этом неизвестно, как долго они будут находиться в пути с учетом ограничений движения на трассе М-4 «Дон».

Ранее в ГИБДД заявили, что ранее введенные ограничения движения на территории Краснодарского края сняты.

Правоохранительные органы Краснодарского края ранее призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 «Дон» в направлении Ростовской области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил, что в регионе начинают отменять введенные ограничения, ведется восстановление разрушенного дорожного полотна.

Глава области отметил, что вчера был непростой день, но власти проделали большую и сложную работу для безопасности населения.

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