Автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик пройдут по расписанию

При этом неизвестно, как долго они будут находиться в пути с учетом ограничений движения на трассе М-4 «Дон».

Ранее в ГИБДД заявили, что ранее введенные ограничения движения на территории Краснодарского края сняты.

Правоохранительные органы Краснодарского края ранее призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 «Дон» в направлении Ростовской области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил, что в регионе начинают отменять введенные ограничения, ведется восстановление разрушенного дорожного полотна.