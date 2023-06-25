В Калужской области начинают снимать ограничения на движение личного транспорта
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что власти решили начать снимать ограничения на движение личного транспорта в регионе.
«Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области», — написал он.
Шапша отметил, что в течение дня совместно с правоохранительными органами будем восстанавливаться обычный порядок движения.
Ранее Владислав Шапша сообщал, что власти региона решили ограничить движение машин по дорогам региона на территориях, которые прилегают к соседним четырем областям — Брянской, Орловской, Смоленской и Тульской. Жителей области призывали воздержаться от передвижения на личных автомобилях по этим дорогам без крайней необходимости. Шапша отмечал, что такое решение было принято оперативным штабом.
В ряде областей ввели режим повышенной готовности. Департамент информационной политики Свердловской области в свою очередь сообщил, что в регионе введен режим повышенной готовности.