В Калужской области начинают снимать ограничения на движение личного транспорта

Ранее Владислав Шапша сообщал, что власти региона решили ограничить движение машин по дорогам региона на территориях, которые прилегают к соседним четырем областям — Брянской, Орловской, Смоленской и Тульской. Жителей области призывали воздержаться от передвижения на личных автомобилях по этим дорогам без крайней необходимости. Шапша отмечал, что такое решение было принято оперативным штабом.