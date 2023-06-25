В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

Праздник "Алые паруса" объединил в Санкт-Петербурге выпускников из 34 регионов России, в том числе более 400 человек из городов Донецкой Народной Республики. Всего в ночь с 24 на 25 июня на Дворцовой площади собрались около 70 тыс. выпускников, а те, кто не захотел в этот день выходить из дома, смогли насладиться зрелищем благодаря прямой трансляции, которую вел Пятый канал.

"Мы приехали из Кабардино-Балкарии и готовились к "Алым парусам" целый год - это была наша мечта. Наконец мы ее исполнили - 23 наших выпускника сегодня здесь, в Санкт-Петербурге. Впечатления потрясающие - особенно приятно, что мы попали на юбилей. Огромный праздник нашим выпускникам. Город замечательный - это наша история, наша гордость, наша Россия!" - поделилась с корреспондентом ТАСС директор "Средней общеобразовательной школы С. Прималкинского" Ирина Шкуратова.

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Петербуржцев и гостей города перед началом праздника лично поприветствовал губернатор Александр Беглов.

"Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте. Любите. Творите. Побеждайте вместе с Россией", - обратился Беглов к выпускникам, после чего по традиции открыл праздник ударом в рынду.

Выступали на Дворцовой площади в эту ночь Тося Чайкина, Gayazovs Brothers, Lyriq и другие.

"Все очень круто, очень ждали The Hatters. Атмосфера потрясающая. Держали в голове, что скоро сдадим все экзамены и придем сюда, очень ждали. Алые паруса - это классно, потому что улицы перекрывают для машин и можно свободно гулять, знакомиться, своих искать, плескаться водой - вот мы сидим, уже почти высохли", - поделились впечатлениями петербургские выпускницы Соня и Карина.

Финальным аккордом стало выступление группы "Чайф". После музыкальной программы гости праздника отправились на набережную Невы, где смогли увидеть проход главного символа торжества - брига "Россия" под алыми парусами, а также насладиться салютом.

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