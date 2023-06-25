Товары с символикой «Вагнера» вернулись на Wildberries

Товары с символикой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». вновь появились на сайте российского маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости .

24 июня Wildberries начал скрывать товары с символикой «Вагнер». Это произошло после того, как основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу. В отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.