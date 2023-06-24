В Москве некоторые вузы перейдут на дистант 26 июня

РАНХиГС с 26 июня переводит проведение экзаменов и зачетов в онлайн до отдельного распоряжения, сообщили в пресс-службе вуза.

"По решению и. о. ректора Президентской академии Алексея Комиссарова проведение экзаменов и зачетов в вузе будет переведено в онлайн-формат с понедельника, 26 июня, и до отдельного распоряжения. При возникновении у студентов сложных ситуаций будут организованы дополнительные возможности для сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.

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Также 26 июня не будет проводиться очный прием документов на поступление в вуз. Абитуриенты смогут подать заявления онлайн. При этом филиалы академии будут определять расписание и формат приема документов в зависимости от конкретной ситуации в регионе и в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами, принятыми региональными властями.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НИТУ МИСИС, 26 июня все зачеты, экзамены и защиты выпускных квалификационных работ пройдут в онлайн-формате. Приемная комиссия НИТУ МИСИС в понедельник также будет работать в онлайн-режиме.

В пресс-службе НИЯУ МИФИ сказали, что экзамены в вузе 25 и 26 июля пройдут в дистанционном формате.

При этом ректор МПГУ Алексей Лубков сообщил ТАСС, что вуз работает в штатном режиме.

"Московский педагогический государственный университет работает в штатном режиме", - сказал он. "Будем действовать по ситуации", - отметил он в ответ на вопрос, планируется ли переносить экзамены и занятия в вузе на дистант.

В НИУ ВШЭ сообщили, что введенный в Москве режим контртеррористической (КТО) никак не повлиял на учебный процесс.

"В случае поступления важной информации или принятия тех или иных решений относительно работы университета мы проинформируем вас в официальных каналах Вышки, но на данный момент никаких изменений в режиме работы нашего университета нет", - сообщили в вузе.