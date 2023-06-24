Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменили

Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться в Государственном Кремлевском дворце в субботу, 24 июня, отменен. Об этом говорится на официальном сайте ГКД.

По данным пресс-службы, выпускной бал был отменен из-за отмены всех массовых событий на территории Москвы. В ближайшее время информацию об этом передадут индивидуально всем школам, планировавшим участие во Всероссийском выпускном балу. Представителям учебных заведений также расскажут обо всех организационных вопросах.