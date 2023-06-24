Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой временно ограничено
Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой приостановлено на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер», заявила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.
«Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено», - пояснили в правительстве.
В пресс-службе отметили также, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты.
Напомним, что в ночь на субботу, 24 июня, бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали штаб Южного военного округа. Кроме того, они установили блок-посты на въездах и выездах из Ростова-на-Дону.
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