Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой временно ограничено

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой приостановлено на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер», заявила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

«Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено», - пояснили в правительстве.

В пресс-службе отметили также, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты.