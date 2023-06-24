Глава Минцифры призвал россиян позвонить близким

Глава Минцифры Максут Шадаев призвал граждан России позвонить близким со словами поддержки. Об этом он написал в Telegram-канале «MIT - Мы ИТ».

«Ребята, не волноваться и не переживать невозможно. Сейчас самое время позвонить родным и друзьям, позаботиться о своих близких. Скажите им добрые слова, поддержите, порадуйте своим вниманием», — написал он.

Он в своем посте отметил — «конечно, страшно, что те, кто нас еще вчера защищал, кому мы безоговорочно доверяли — обратились против нас».

Шадаев призвал сохранять единство.

В ночь на субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал случившееся «ударом в спину». Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».