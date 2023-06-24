В Роскомнадзоре допустили ограничение сервисов в районах КТО

Роскомнадзор предупредил пользователей интернета о возможном ограничении работы ресурсов в районах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), передаетРИА Новости.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — сообщили в ведомстве.

Издание РБК обратилось в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать сбой в работе Telegram. В ведомстве ответили, что в настоящее время работа этого ресурса не ограничивается.

Ранее сервис DownRadar сообщал о сбоях в работе Telegram в Москве, Курской области, Пермской области и Дагестане. В сервисе отметили, что, рост числа сообщений о сбоях начался около 12.00 (мск).