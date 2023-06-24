Статья 279 УК РФ. Вооружённый мятеж: последствия

За вооруженный мятеж может грозить ответственность до 20 лет. Такие последствия грозят в случае осуждения виновных по статье

«Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет», - сказано в статье Уголовного кодекса (редакция федерального закона от 27.12.2009).

Статья применяется к организаторам мятежа и к лицам, их поддержавшим. Комментарии к ней говорят, что ответственность наступает с 16 лет.

Организаторами считаются те, кто пропагандировал, планировал и вёл мятеж, вербовал сторонников, снабжал оружием и снаряжением.

При этом лица, захватывавшие здания, заложников и оружие, считаются активными участниками мятежа.

Данная статья уже применялась в судебной практике. В 2013 году Мосгорсуд приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к 13 годам колонии строгого режима. Его обвинили в покушении на организацию мятежа.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после действий главы ЧВК «Вагнер».