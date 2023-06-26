В Воронежской области оценят ущерб региону после мятежа ЧВК «Вагнер»

Губернатор Воронежской области Гусев поручил оценить ущерб региону после снятия режима КТО
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о поручении оценить ущерб, нанесенный региону во время действия режима контртеррористической операции (КТО), введенного из-за мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть», — заявил губернатор.
По словам Гусева, Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО.
Ранее в региональных управлениях ФСБ РФ сообщили об отмене режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.
25 июня власти российских регионов начали ликвидировать ущерб, который был нанесен инфраструктуре в результате вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». В Воронежской области в результате перестрелки пострадали 19 домов в одном из сел, повреждения получили трасса М-4 «Дон» и магистраль Е-38. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».