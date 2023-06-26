В Воронежской области оценят ущерб региону после мятежа ЧВК «Вагнер»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о поручении оценить ущерб, нанесенный региону во время действия режима контртеррористической операции (КТО), введенного из-за мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть», — заявил губернатор.

По словам Гусева, Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО.

Ранее в региональных управлениях ФСБ РФ сообщили об отмене режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.