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Губернатор Воронежской области призвал воздержаться от поездок по трассе М-4

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал граждан не перемещаться по трассе М-4.

Губернатор Воронежской области призвал воздержаться от поездок по трассе М-4
© РИА Новости

«Ещё раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что постоянно проводит совещания с силовыми структурами по вопросам оперативной обстановки в регионе.

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Ранее сообщалось, что колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон».