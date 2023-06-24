Губернатор Воронежской области призвал воздержаться от поездок по трассе М-4
Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал граждан не перемещаться по трассе М-4.
«Ещё раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения», — написал Гусев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что постоянно проводит совещания с силовыми структурами по вопросам оперативной обстановки в регионе.
Ранее сообщалось, что колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон».