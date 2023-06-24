Роспотребнадзор рассказал о новых вспышках Эболы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых вспышках лихорадки Эбола, которые продолжают регистрироваться в мире. Она отметила, что Россия на сегодняшний день надежно защищена от этой инфекции. Слова Поповой передает РИА Новости .

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в прошлом году было зафиксировано две вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и еще одна крупная — в Уганде. В марте этого года вспышку зафиксировали на ранее не эндемичной территории Объединенной Республики Танзания — здесь отмечается высокий коэффициент летальности.