Почти каждый пятый уехавший из России в 2023 году IT-специалист вернулся в страну

Почти каждый пятый IT-специалист, уехавший из России с начала 2023 года, вернулся в страну. Чаще всего айтишники возвращаются из Турции и Казахстана, сообщили в пресс-службе hh.ru по запросу ТАСС.

"Анализ резюме, проведенный службой исследований hh.ru в конце июня 2023 года, показывает, что сразу 19%, то есть почти каждый пятый IT-специалист, уехавший с начала 2023 года, указали, что вернулись в страну и поменяли данные в резюме, указав вновь геометку пребывания "Россия", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что чаще всего летом 2023 года такие специалисты возвращаются в Россию из Турции (25% вернувшихся IT-релокантов). Также 23% вернулись из Казахстана, из Грузии и Армении - по 17%, из Сербии - 13%. Кроме того, россияне возвращаются из Узбекистана, Кипра, Киргизии, Черногории, Таиланда и Белоруссии.