Военкор призвал не поддаваться на провокации после слов Пригожина
Военный корреспондент Александр Коц призвал не поддаваться на провокации после слов основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы ударе по тыловому лагерю ЧВК. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Не ведитесь сейчас на манипуляцию, подталкивающую принять чью-то сторону. Стороны только две — Россия и противник», — заявил военкор.
Он напомнил, что в этот момент российские бойцы на ореховском направлении отбивают очередную попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), и сейчас важно только одно — «бить противника, жечь его танки, перемалывать живую силу».
«И бьют врага не за Пригожина, Шойгу или кого-то еще. А за свой дом, за погибшего друга Ваньку, за Шебекино и за Донецк», — отметил Коц.
Lenta.ru: главные новости