Мэр российского города проехал на маршрутке и испортил себе настроение

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко проехал на маршрутке по городу и остался недоволен. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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В публикации глава населенного пункта назвал этот вид транспорта «идеальным местом, чтобы испортить себе настроение с утра». Кравченко не устроили хамское поведение водителя, санитарная обстановка в салоне и отказ от использования кондиционера — его включили только после просьбы об этом.

«Все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне», — признал мэр.

Кравченко пообещал, что власти региона усилят контроль за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом. Проверки, по словам мэра, станут проводить регулярно.