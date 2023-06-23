В России усилят профилактику чумы

Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором главный санитарный врач России Анна Попова порекомендовала регионам страны начать подготовку к противочумным мероприятиям. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

В постановлении также указано, что регионам следует быть готовыми к проведению мероприятий, которые должны будут не допустить распространения в России эпидемии чумы.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков», – сказано в постановлении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре также заявили, что держат ситуацию с природными очагами чумы «на контроле».