В России усилят профилактику чумы

Согласно документу, руководителям органов ведомства в регионах совместно с главами противочумных учреждений и госорганами субъектов следует проверить готовность госпитальной базы, оценить запасы средств индивидуальной защиты, укладок для забора материала, лечебных и диагностических препаратов, а также провести тематические учения.

Также поручено проводить профилактические мероприятия на территории природных очагов чумы и вакцинировать граждан, которые в обязательном порядке ей подлежат.

Ранее сообщалось, что в Монголии выявили 137 очагов чумы. В этой связи в Роспотребнадзоре призвали не беспокоиться из-за очагов чумы на границе с РФ, отметив, что с 2017 года в стране не было случаев заражения человека чумой. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора регулярно вакцинируют граждан, которые живут на территориях природных очагов, контролируется численность переносчиков этого заболевания, проводится информационно-просветительская работа.