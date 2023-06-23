Россельхознадзор ограничил ввоз шмелей из Евросоюза

С 20 июня в России введены временные ограничения на ввоз шмелей из Евросоюза, европейская сторона пока не предоставила данных о ветеринарной безопасности насекомых. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Россельхознадзор с 20 июня ввел временные ограничения на ввоз шмелей в Россию из стран Евросоюза ввиду отсутствия подтверждения европейской стороной обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия насекомых», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее в Россельхознадзор обратилась Ассоциация энтомологов и шмелеводов. Они опасаются завоза вирусов и возбудителей различных болезней вместе со шмелиными семьями. Российская сторона запросила переговоры с европейскими коллегами, однако ответ до сих пор не последовал.