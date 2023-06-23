В России в 2022 году смертность от COVID сократилась на 70%

Смертность от коронавирусной инфекции в России в 2022 году сократилась на 70,1% по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют данные статистического бюллетеня "Естественное движение населения РФ за 2022 год", опубликованные в пятницу на сайте Росстата.

Согласно таблицам Росстата, смертность от коронавирусной инфекции снизилась на 70,1%. Всего в 2022 году из-за этой причины умерли 139 289 человек, тогда как в 2021 году - 465 525 человек.

Также сократилась смертность от старости - на 60,2%. В 2020 году по этой причине умерли 36 068 человек, тогда как в 2021 году - 90 629 человек. Кроме того, сократились показатели смертности от болезней системы кровообращения на 11%, от осложнений беременности, родов и послеродового периода - на 64,8%, от новообразований - на 0,7%, от болезней органов дыхания - на 29%, от болезней органов пищеварения - на 4,9%, от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) - на 6,6%, от болезней нервной системы - на 12,5%, от сахарного диабета - на 4,8%.

При этом показатели смертности от внешних причин смерти увеличились на 5%, от кишечных инфекций - на 8,1%, от болезней мочеполовой системы - на 8,2%, от болезней уха и сосцевидного отростка - на 13,6%, от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани - на 12,6%, от болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с вовлечением иммунного механизма - на 7,4%.