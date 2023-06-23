Актер «Современника» Юшкевич обвинил Гармаша в бегстве из театра

Актер Сергей Юшкевич обвинил в беседе с News.ru Сергея Гармаша в бегстве из театра «Современник».

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Юшкевич заявил, что Гармаш не имел права «бросать» коллег из театра.

«Уж кто-кто, а Гармаш должен был остаться и отстаивать позиции и основы театра перед Рыжаковым. А он просто взял и свалил», — возмутился артист.

26 декабря 2019 года не стало художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Ее пост занял Виктор Рыжаков, который ранее руководил Центром им. Мейерхольда. Многие артисты театра были несогласны и недовольны этой кандидатурой.

В июне 2020 года Гармаш покинул «Современник». Артист заявлял, что в театре «идет расправа над людьми», отдавшими ему долгие годы жизни, и на смену авторитету руководства «пришел тоталитаризм». Он назвал назначение Рыжакова «катастрофичным для будущего театра». Гармаш также заверил, что не претендовал на пост художественного руководителя «Современника» после кончины Волчек.