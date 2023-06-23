Составлен портрет доверяющего мошенникам россиянина

Мошенникам чаще всего доверяют живущие в столице, Московской области или Санкт-Петербурге 35-летние мужчины с доходом в 77 тысяч рублей, следует из результатов исследования опубликованных в Telegram-канале Тинькофф.

Согласно данным команды «Тинькофф защиты», такая типичный пострадавший из-за действий мошенников обычно полагает, что на финансовых пирамидах может получиться заработать, а также доверяет людям, которые по телефону представляются сотрудниками банка или госорганов.

Специалисты «Тинькофф» призвали быть особо внимательными тех, кто в этом портрете узнал себя, поскольку «обеспечить безопасность сложнее всего в ситуациях, когда клиенты сами помогают мошенникам».