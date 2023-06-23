РПН заявил, что ситуация со вспышкой чумы в Монголии находится на контроле

Роспотребнадзор заявил, что ситуация со вспышкой чумы в Монголии находится на контроле
В России не фиксировали случаи заражения чумой с 2017 года. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора.
— Случаев заражения человека чумой в России нет, — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, ситуация заражения чумой на территориях, которые граничат с Россией, находится на контроле.
Кроме того, на базе Ставропольского противочумного института производится единственная в мире вакцина против чумы, пишет официальный сайт Роспотребнадора.
Незадолго до этого сообщалось, что в 17 регионах Монголии распространились 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Китаем и России.
17 мая врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что в России открыли три новых вида «чумных» клещей. Чем они опасны, какие заболевания переносят и грозит ли это новой пандемией — в материале «Вечерней Москвы».
Доктор биологических наук профессор Петр Чумаков в свою очередь рассказал об основных способах распространения чумы. Как пояснил эксперт, основной фактор, который способствует передаче заболевания, — это наличие природного очага.