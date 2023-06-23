Московский суд оштрафовал писателя Быкова*

Никулинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей за то, что он не указал свой статус иноагента в видео на YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Быкова* признали виновным в административном правонарушении по части 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Само заседание прошло без писателя, поскольку он сейчас находится за границей.

Дмитрий Быков* — писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России. Дважды выигрывал литературную премию «Национальный бестселлер». Регулярно принимал участие в несанкционированных протестных акциях. Минюст признал его иноагентом 29 июня 2022 года.

Напомним, что ранее Савеловский районный суд Москвы аналогичным образом оштрафовал на 40 тысяч рублей рэпера Алишера Моргенштерна* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Среди постов, которые вызвали внимание правоохранителей были сообщения из одного слова: «привет» и «ура».