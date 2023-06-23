В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах 23 июня произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в столичном Домодедово перенесли вылеты семи воздушных судов, три авиарейса отменили. В Шереметьево задержали вылеты двух пассажирских лайнеров. Во Внуково перенесли четыре рейса, семь — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в авиагаванях Москвы не называется.