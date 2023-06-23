Глава Ростеха Сергей Чемезов и российский министр финансов Антон Силуанов отправились на совещание в Казань на новейшем самолете МС-21. Об этом сообщает ТАСС.

При этом журналисты пула премьер-министра Михаила Мишустина и другие члены делегации прилетели в Казань на Ту-214 из специального летного отряда «Россия».

Чиновники примут участие в совещании о проектах в области гражданского авиастроения на Казанском авиационном заводе.

Как отмечало РБК, МС-21 призван заменить советские «Як», «Ту» и «Ил» и составить конкуренцию самолетам Boeing и Airbus. Его создала корпорация «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро имени Яковлева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»).

Самолет впервые поднялся в воздух в мае 2017 года.

В январе 2023-го пассажиром МС-21 стал глава Минпромторга Денис Мантуров.