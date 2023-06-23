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«Стрессовый экзамен»: эксперт оценила необходимость отмены ЕГЭ

Профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу депутатов фракции ЛДПР отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По словам специалиста, формат ЕГЭ с годами претерпел изменения в лучшую сторону, поэтому сейчас его отмена нецелесообразна.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили отменить ЕГЭ. Внесение в Госдуму проекта соответствующих поправок в закон об образовании анонсировал в своем Telegram-канале глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Парламентарии предлагают заменить ЕГЭ классическими экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по программам основного общего и среднего общего образования. Формат ЕГЭ неэффективен, а реформа, связанная с внедрением этой экзаменационной формы, не приносит запланированных результатов, указывается в пояснительной записке.

Я сторонник ЕГЭ. Я считаю, что это развивающийся механизм. Экзамен заметно изменился - он уже несопоставим со своей первоначальной версией. Части "А" экзаменационной работы, где существовали так называемые "угадывания", уже нет ни в одном предмете - везде есть задания. Два года назад мы перешли на PISA-ориентированный подход (PISA - система оценки знаний, основанная на функциональной грамотности и метапредметности. – прим. ред.), где в качестве заданий выступают несколько препарированные, но жизненные ситуации. В них предлагается обосновать свой выбор.

Ирина Абанкина
Ирина АбанкинаПрофессор, главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук

Эксперт подчеркнула, что ЕГЭ по математике уже несколько лет как разделен на базовый и профильный уровни.

"Поэтому те, кто собирается связать свою дальнейшую судьбу с гуманитарным направлением, сдают только базовую математику, которая, конечно, значительно проще профильной.

У нас всего два обязательных предмета, одним из которых может быть даже базовая математика, а второй - русский язык. Все остальное - по выбору самого учащегося, который делается в зависимости от того, какое образование он намерен получить в дальнейшем. Если он вообще не собирается обучаться в вузе, то он может сдать только эти два предмета. Поэтому с точки зрения облегчения сдачи ЕГЭ уже было сделано максимально много. С точки зрения изменений контрольно-измерительных материалов - тоже максимально много", — сказала Абанкина.

В связи с принятием нового государственного стандарта общего образования были обновлены все кодификаторы ЕГЭ [план, который может использоваться при организации подготовки к экзамену - прим. ред.], добавила специалист.

"Это очень большая работа. По кодификаторам можно четко и тип задач, и тип вопросов, и объем содержания, который должен освоить школьник. Все учителя пользуются ими и понимают, в каком объеме какой материал может быть передан", — рассказала она.

Вместе с тем Абанкина отметила, что у российских вузов сложилось доверие к ЕГЭ как инструменту обучения.

"И это создало возможности для всех выпускников - независимо от их места проживания, от уровня доходов их родителей - подавать документы в несколько вузов, на несколько направлений подготовки. И в этом смысле инструмент ЕГЭ, несмотря на всю критику, сложился", — сказала профессор.

Говоря о необходимости отмены ЕГЭ, в ЛДПР указывали, что этот формат связан с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена.

"Суициды - это очень серьезная и трагическая тема. У нас чудовищный рост суицидов среди молодежи. Но результаты ЕГЭ никогда не являются единственным фактором и причиной суицидов.

Несомненно, ЕГЭ - стрессовый экзамен. Но ведь они же не предлагают полностью отменить экзамены, они предлагают заменить ЕГЭ. Поэтому снижения срессовости в определенном смысле нет. Чтобы снизить стрессовость, сейчас предлагают разрешить многократную пересдачу ЕГЭ. У нас разрешили олимпиады и в 10-м, и в 11-м классе. Результаты олимпиад в 10-м классе засчитываются при поступлении в вуз. В этом смысле в 11-м классе необязательно себе устраивать этот "олимпиадный стресс". То есть над проблемой со стрессом задумываются, ищут пути для ее решения", — оценила аргументы парламентариев Абанкина.

Связанные с ЕГЭ скандалы, такие как завышение баллов в ряде регионов, эксперт назвала следствием "болезней общества".

"В случае с экзаменами, которые школа проводит самостоятельно, возможностей завышения [оценок] намного больше. Конечно, скандалы с ЕГЭ случаются. Но я их связываю с болезнями нашего общества. Не с Луны же к нам прилетают проверять результаты и завышать баллы! Это болезнь профессионального сообщества - человек с улицы не в состоянии помочь со сдачей экзамена... Но это же не означает, что ЕГЭ надо отменять. Надо включать значимость справедливости при сдаче ЕГЭ в наши общественные ценности", — заключила эксперт.

Ранее возможность отмены ЕГЭ оценил депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

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