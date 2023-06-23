"Поэтому те, кто собирается связать свою дальнейшую судьбу с гуманитарным направлением, сдают только базовую математику, которая, конечно, значительно проще профильной.



У нас всего два обязательных предмета, одним из которых может быть даже базовая математика, а второй - русский язык. Все остальное - по выбору самого учащегося, который делается в зависимости от того, какое образование он намерен получить в дальнейшем. Если он вообще не собирается обучаться в вузе, то он может сдать только эти два предмета. Поэтому с точки зрения облегчения сдачи ЕГЭ уже было сделано максимально много. С точки зрения изменений контрольно-измерительных материалов - тоже максимально много", — сказала Абанкина.