«Стрессовый экзамен»: эксперт оценила необходимость отмены ЕГЭ
Профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу депутатов фракции ЛДПР отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По словам специалиста, формат ЕГЭ с годами претерпел изменения в лучшую сторону, поэтому сейчас его отмена нецелесообразна.
Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили отменить ЕГЭ. Внесение в Госдуму проекта соответствующих поправок в закон об образовании анонсировал в своем Telegram-канале глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.
Парламентарии предлагают заменить ЕГЭ классическими экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по программам основного общего и среднего общего образования. Формат ЕГЭ неэффективен, а реформа, связанная с внедрением этой экзаменационной формы, не приносит запланированных результатов, указывается в пояснительной записке.
Я сторонник ЕГЭ. Я считаю, что это развивающийся механизм. Экзамен заметно изменился - он уже несопоставим со своей первоначальной версией. Части "А" экзаменационной работы, где существовали так называемые "угадывания", уже нет ни в одном предмете - везде есть задания. Два года назад мы перешли на PISA-ориентированный подход (PISA - система оценки знаний, основанная на функциональной грамотности и метапредметности. – прим. ред.), где в качестве заданий выступают несколько препарированные, но жизненные ситуации. В них предлагается обосновать свой выбор.Ирина АбанкинаПрофессор, главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук
Эксперт подчеркнула, что ЕГЭ по математике уже несколько лет как разделен на базовый и профильный уровни.
"Поэтому те, кто собирается связать свою дальнейшую судьбу с гуманитарным направлением, сдают только базовую математику, которая, конечно, значительно проще профильной.
У нас всего два обязательных предмета, одним из которых может быть даже базовая математика, а второй - русский язык. Все остальное - по выбору самого учащегося, который делается в зависимости от того, какое образование он намерен получить в дальнейшем. Если он вообще не собирается обучаться в вузе, то он может сдать только эти два предмета. Поэтому с точки зрения облегчения сдачи ЕГЭ уже было сделано максимально много. С точки зрения изменений контрольно-измерительных материалов - тоже максимально много", — сказала Абанкина.
В связи с принятием нового государственного стандарта общего образования были обновлены все кодификаторы ЕГЭ [план, который может использоваться при организации подготовки к экзамену - прим. ред.], добавила специалист.
"Это очень большая работа. По кодификаторам можно четко и тип задач, и тип вопросов, и объем содержания, который должен освоить школьник. Все учителя пользуются ими и понимают, в каком объеме какой материал может быть передан", — рассказала она.
Вместе с тем Абанкина отметила, что у российских вузов сложилось доверие к ЕГЭ как инструменту обучения.
"И это создало возможности для всех выпускников - независимо от их места проживания, от уровня доходов их родителей - подавать документы в несколько вузов, на несколько направлений подготовки. И в этом смысле инструмент ЕГЭ, несмотря на всю критику, сложился", — сказала профессор.
Говоря о необходимости отмены ЕГЭ, в ЛДПР указывали, что этот формат связан с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена.
"Суициды - это очень серьезная и трагическая тема. У нас чудовищный рост суицидов среди молодежи. Но результаты ЕГЭ никогда не являются единственным фактором и причиной суицидов.
Несомненно, ЕГЭ - стрессовый экзамен. Но ведь они же не предлагают полностью отменить экзамены, они предлагают заменить ЕГЭ. Поэтому снижения срессовости в определенном смысле нет. Чтобы снизить стрессовость, сейчас предлагают разрешить многократную пересдачу ЕГЭ. У нас разрешили олимпиады и в 10-м, и в 11-м классе. Результаты олимпиад в 10-м классе засчитываются при поступлении в вуз. В этом смысле в 11-м классе необязательно себе устраивать этот "олимпиадный стресс". То есть над проблемой со стрессом задумываются, ищут пути для ее решения", — оценила аргументы парламентариев Абанкина.
Связанные с ЕГЭ скандалы, такие как завышение баллов в ряде регионов, эксперт назвала следствием "болезней общества".
"В случае с экзаменами, которые школа проводит самостоятельно, возможностей завышения [оценок] намного больше. Конечно, скандалы с ЕГЭ случаются. Но я их связываю с болезнями нашего общества. Не с Луны же к нам прилетают проверять результаты и завышать баллы! Это болезнь профессионального сообщества - человек с улицы не в состоянии помочь со сдачей экзамена... Но это же не означает, что ЕГЭ надо отменять. Надо включать значимость справедливости при сдаче ЕГЭ в наши общественные ценности", — заключила эксперт.
Ранее возможность отмены ЕГЭ оценил депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.