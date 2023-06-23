В Монголии выявлено 137 очагов чумы, в том числе на границе с Россией

В Монголии выявили 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах, в том числе на границе с Россией и Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней.

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Ближе всего к России природные очаги находятся в северо-западном регионе Увс — он находится на границе с Республикой Тыва. Еще в прошлом году российские и монгольские ученые установили, что активность природного очага болезни здесь увеличилась.

В регионах с природными очагами чумы ежегодно регистрируют случаи заболевания и смерти людей, а в последние десять лет наблюдается тенденция на увеличение числа заражений. В частности, за 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с Китаем заболели 32 человека, 13 из них умерли.