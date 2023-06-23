Путин поприветствовал участников фестиваля «Арктика. Лед тронулся»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам второго Всероссийского арктического форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся», в котором рассказал об успехах в очистке этого региона. Текст приветственной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

© Пресс-служба Всероссийского форума-фестиваля волонтеров «Арктика.Лед тронулся»

Как отметил российский лидер, развитие Арктики является приоритетным направлением государства, и он рад, что к этому процессу подключаются в том числе и волонтеры.

«Знаю, что многое уже сделано: за прошедшее время было очищено 110 гектаров арктических территорий и убрано более 5000 тонн отходов. И эта масштабная востребованная работа обязательно будет продолжена», — обратился к участникам форума президент.

Он пожелал им успехов и всего наилучшего.