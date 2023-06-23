Россиян предупредили о резком росте активности мошенников

По данным банка ВТБ, за первые пять месяцев текущего года в России в 1,6 раза в годовом выражении выросло число мошеннических атак. В общей сложности было совершено более 3,2 миллиона попыток обмана банковских клиентов. Результаты исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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Пик активности злоумышленников пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч атак. В мае число попыток кражи денежных средств составило 600 тысяч.

Эксперты банка отмечают, что наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия и фишинг. Чаще всего с января по апрель злоумышленники звонили клиентам банка именно через мессенджеры. При этом в мае атак стало больше по телефонной связи.

В ВТБ напомнили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов или пытаются перевести россиян на якобы сотрудника банка или Банка России. Мошенники, как правило, сообщают о якобы оформленной в банке доверенности, просят самостоятельно оформить кредит, а потом перевести эти средства на неизвестные счета. Специалисты советуют не доверять неизвестным звонкам, вчитываться в СМС от банка и не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.