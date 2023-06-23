Россияне назвали главные проблемы молодежи

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 10 июня 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Результаты специалисты сравнили с ответами, полученными в ходе опроса в 1991 году.

"Рейтинг проблем современной молодежи, по версии россиян, возглавляет трудоустройство - 39%, его актуальность в наши дни в сравнении с 1991 годом стала выше в два раза (18%)", - говорится в результатах опроса.

Еще 37% опрошенных считают важной для молодежи проблемой жилищный вопрос, в 1991 году ее называли 23%. На третьем месте - трудности с получением образования (28%), в 1991 году эта проблема занимала пятое место (15%).

Также с 1991 года почти в два раза выросла значимость еще одной проблемы - отсутствие идеалов и атмосфера бездуховности (в 1991 году - 14%, в 2023 году - 25%). Кроме того, россияне стали чаще говорить и о неумении современной молодежи ориентироваться в жизни (в 1991 году - 11%, в 2023 году - 16%).