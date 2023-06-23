Кабмин утвердил порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны и МЧС РФ на гуманитарные и иные цели. Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ закрепляет норму принятого в июне закона. Речь идет об обуви, одежде, а также других текстильных изделиях. Конфискат теперь будет не уничтожаться, а при необходимости безвозмездно передаваться МЧС и Минобороны, а затем использоваться по их прямому назначению. В частности, для помощи людям, чье имущество пострадало от пожара или наводнения.

При поступлении конфискованных вещей в распоряжение Росимущества оно будет направлять уведомления в Минобороны и МЧС. Ведомства в свою очередь должны передать свое согласие на получение товаров в течение 15 дней.