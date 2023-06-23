Мама Илона Маска запретила ему драться с Марком Цукербергом

Мама Илона Маска Мэй Маск заявила о том, что она отменила бой сына с главой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербрегом по правилам MMA. Об этом она написала в своем Twitter.

«На самом деле я отменила бой. Но им еще не сказала. Однако я продолжу говорить о том, что бой отменен, на всякий случай...» — сообщила Мэй Маск.

Ранее мама миллиардера также предложила провести бой «на словах».

«Бейтесь только словами. Сидя в креслах. На расстоянии метра друг от друга. Самый смешной из вас победит», — написала она.

Сам Илон Маск с юмором отнесся к словам родительницы, отправив комментарий со смеющимся смайликом в ответ на ее пост. В другом комментарии, где Мэй Маск выступает против боя, бизнесмен написал:

«Мам, я все равно буду с ним драться, прекрати».