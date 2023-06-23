В российских клиниках внедряют виртуальную психотерапию

В Москве специалисты начали применять технологию виртуальной реальности в работе с пациентами, страдающими от апатии, усталости и негативных изменений настроения, пишут «Ведомости». Как рассказал психиатр Центра патологии речи и нейрореабилитации московского департамента здравоохранения Аллан Бениашвили, проект был разработан российским филиалом компании Boeing три года назад и изначально нацелен на восстановление психического и когнитивного здоровья пилотов и диспетчеров.

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Теперь же, используя эту технологию, психиатры оказывают бесплатную помощь пациентам, находящимся на стационарном лечении, в преодолении последствий продолжительного пребывания в больнице.

В ходе первого эксперимента, в котором участвовали 40 пациентов, было отмечено снижение уровней депрессии, тревожности, усталости и стресса среди участников. Бениашвили рассказал, что во время сессий пациенты надевали шлем виртуальной реальности и в течение 30 минут погружались в виртуальные ландшафты гор и другие сцены.

Во время этого «сеанса» пациент находился в специальном кресле-коконе и проходил сеансы релаксации, которые включали элементы физической терапии, а также работу с эмоциями и визуальными образами.