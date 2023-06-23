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Кравцов: Школьникам на уроках ОБЖ интересно изучение работы с оружием

Российские школьники заинтересованы в изучении работы с оружием в рамках начальной военной подготовки на уроках ОБЖ. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Кравцов: Школьникам на уроках ОБЖ интересно изучение работы с оружием
© Пресс-служба Совфеда

— Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием… Кстати, ребятам многим это интересно, — сказал он.

Министр рассказал, как в детстве посещал ДОСААФ для изучения вооружения, передает РИА Новости.

Недавно Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

Также Минпросвещения России рассматривает возможность возвращения уроков труда в школы. По словам министра, школьникам важно дать возможность сделать что-то своими руками и проявить себя. Для этого и предусмотрены уроки труда.

С 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки начальной военной подготовки. Что собой представляет новая дисциплина, зачем она нужна и когда появится в учебных заведениях — в материале «Вечерней Москвы».