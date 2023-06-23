"Известия": рынок труда нуждается в кадрах для промпроизводства

В стране стремительно увеличивается спрос на труд. Как пишет газета "Известия", всего за два месяца количество вакансий в базе "Работа России" выросло на 12,5%.

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Максимально быстро растет спрос на работников промышленно-производственного сектора. Каждое третье предложение — 660 тыс. вакантных мест приходится на эту сферу. Об этом говорит в документе Минтруда. Также в этом секторе растут и зарплаты. Количество вакансий с зарплатой выше 200 тыс. рублей в промышленности почти в 80 раз превышает предложения для работников IT-сферы.

В Минтруде считают, что это связано с импортозамещением, которое активно началось в промышленности. В ведомстве прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет для ключевых направлений производственного сектора потребуется еще один миллион сотрудников К примеру, вакансии для токарей с уровнем дохода 120–150 тыс. рублей есть в Тульской, Архангельской, Свердловской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. В промышленности и производстве более 40,8 тыс. предложений с зарплатой свыше 100 тыс. рублей Отмечается, что промышленная отрасль переживает наиболее острый этап борьбы за кадры.