"Поэтому я поражен схожестью с катастрофой самого "Титаника", где капитана неоднократно предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шел вперед на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек, - отметил Кэмерон. - Сейчас мы имеем дело со схожей трагедией, которая произошла ровно в том же месте, после того как не были учтены предупреждения".