Океанолог заявил о мгновенной гибели членов экипажа батискафа «Титан»

Cтарший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил о мгновенной гибели членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствует найденные обломки батискафа.

«Если части нашли, значит он схлопнулся. Погибли мгновенно. Я уверен, что они погибли ещё в воскресенье», — отметил он.

Мухаметов подчеркнул, что делать выводы о причинах разрушения батискафа сложно, пока аппарат не поднят на поверхность.

Ранее береговая охрана США заявила, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

До этого компания-оператор пропавшего батискафа OceanGate посчитала всех членов экипажа погибшими.