Феномен Эль-Ниньо может увеличить риск засух и дождей в мире

Природный феномен Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, может увеличит риск засух и дождей в определенных регионах мира. Об этом 8 июня сообщается на сайте Национальной метеорологической службы США.

"В зависимости от своей силы Эль-Ниньо может вызвать целый ряд последствий, таких как увеличение риска сильных дождей и засух в определенных районах по всему миру", - приводится на сайте заявление климатолога Мишель Л'Эро.

"Эль-Ниньо может привести к новым температурным рекордам, особенно в районах, где уже наблюдаются температуры выше среднего во время Эль-Ниньо", - заявила она.