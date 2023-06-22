Охлобыстин рассказал о ДТП с пьяным Ефремовым 10-летней давности

"Он не пил за рулем очень долго. Выпивал, он пьющий человек — да. Но у него была авария 10 лет назад. Еще до этой истории. И он дал себе зарок не пить (за рулем). Я его ни разу не видел за рулем пьяным. Даже с похмелья не садился за руль", - вспомнил Охлобыстин.