Иван Охлобыстин рассказал о ДТП с пьяным Ефремовым 10-летней давности
Актер Иван Охлобыстин в интервью на YouTube-шоу "Так сказать" рассказал, что 10 лет назад Михаил Ефремов дал зарок не пить за рулем после ДТП в нетрезвом виде.
"Он не пил за рулем очень долго. Выпивал, он пьющий человек — да. Но у него была авария 10 лет назад. Еще до этой истории. И он дал себе зарок не пить (за рулем). Я его ни разу не видел за рулем пьяным. Даже с похмелья не садился за руль", - вспомнил Охлобыстин.
Звезда "Интернов" отметил, что не оправдывает поступок Ефремова, так как считает это ДТП "убийством". Артист отметил, что в семье Ефремова всегда был водитель, который развозил детей по учебным заведениям и забирал актера с застолья, если тот был в нетрезвом виде.
"Он боялся ездить пьяным. Как так получилось?" - изумился Охлобыстин.
Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за гибель человека. 8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Ранее стало известно, когда Ефремов получит шанс выйти из тюрьмы по УДО.