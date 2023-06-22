В Запорожской области отреагировали на слова Зеленского о теракте на ЗАЭС

По его мнению, подобное высказывание украинского лидера является «классической пропагандой времен войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в нее поверят». При этом Рогов предположил, что подобные заявления могут указывать на то, что власти Украины сами готовят «страшные и нехорошие вещи по отношению к Запорожской АЭС».