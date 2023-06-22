Названа главная опасность для жителей Херсонской области после подтопления

Член Общественного совета при федеральном агентстве «Росводресурсы», член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин назвал главную опасность, которая грозит жителям подтопленной Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). О ней эксперт рассказал в интервью «360».

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По словам специалиста, ситуация в регионе достаточно напряженная и может привести к самым негативным последствиям. Он отметил, что большую угрозу людям несет вода из колодцев небольшой глубины, которая может быть заражена бактериями.

Также, отметил он, опасность представляют скотомогильники с возможной трупной инфекцией и затопленные поля, откуда по устоявшемся руслу массово вымываются в Черное море пестициды и удобрения.

Кроме того, Кумохин обратил внимание на большие лужи, остающиеся на высыхающих территориях. В них, предупредил эколог, могут активно развиваться комариные популяции — разносчики разных инфекций и болезней.

В заключение он назвал существенной проблемой опреснение и загрязнение Черного моря. Такой массовый сброс пресной воды, указал специалист, скажется на микроклимате, флоре и фауне прибрежных территорий. А мутная вода, добавил он, поспособствует активному расту водорослей и создаст непригодные условия для многих обитателей прибрежных вод, которым будет «недостаточно ни кислорода в воде, ни солнечного света, проникающего сквозь мутную воду».