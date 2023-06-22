В Госдуме призвали отключать горячую воду только на десять дней

Две недели — слишком большой срок для отключения горячей воды в России, Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов изданию НСН. По его словам, на профилактические работы в котельной хватит десяти дней.

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«Две недели — это срок с большим запасом, если не брать какие-то отдельные критические ситуации, для которых должны быть исключения. (...) При проведении профилактики, конечно, может обнаружиться глобальное ЧП, сроки могут затянуться», — сказал депутат.

Он добавил, что в Москве ремонт и осмотр систем водоснабжения проводят быстрее, чем в регионах. Иногда власти субъектов не спешат возобновлять подачу горячей воды ради экономии, однако таких задержек становится все меньше, констатировал депутат.