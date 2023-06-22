В Курской области запретили массовые мероприятия

В Курской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий в целях усиления охраны общественного порядка. Соответствующее распоряжение подписал исполняющй обязанности главы региона Алексей Смирнов, который на время отсутствия губернатора Романа Старовойта принял руководство областью.
Согласно постановлению, исключение составят мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дням воинской славы, а также памятным датам, которые проводят органы публичной власти.
Решение принято для "усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", следует из документа. Запрет установлен до снятия режима "среднего уровня реагирования", установленного указом президента РФ Владимира Путина в октябре прошлого года.
Ранее власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов региона со стороны Украины. Так, 22 июня Старовойт показал в своем Telegram последствия обстрелов приграничных поселков Глушковского района.
21 июня, сообщал губернатор, ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района, а 19 июня - поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района.