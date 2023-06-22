В Курской области запретили массовые мероприятия

В Курской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий в целях усиления охраны общественного порядка. Соответствующее распоряжение подписал исполняющй обязанности главы региона Алексей Смирнов, который на время отсутствия губернатора Романа Старовойта принял руководство областью.

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Согласно постановлению, исключение составят мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дням воинской славы, а также памятным датам, которые проводят органы публичной власти.

Решение принято для "усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", следует из документа. Запрет установлен до снятия режима "среднего уровня реагирования", установленного указом президента РФ Владимира Путина в октябре прошлого года.

Ранее власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов региона со стороны Украины. Так, 22 июня Старовойт показал в своем Telegram последствия обстрелов приграничных поселков Глушковского района.