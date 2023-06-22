Анонсировано масштабное обновление туристических маршрутов в РФ

Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал обновление более 1,8 тыс. километров туристических маршрутов в РФ в 2023 году, передает «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что дороги, ведущие к достопримечательностям и объектам отдыха, модернизируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Хуснуллин также отметил, что современная и безопасная транспортная инфраструктура будет способствовать росту турпотока.

Ранее сообщалось, что на черноморских курортах практически не осталось свободных отелей, номера забронированы до конца лета.