$83.61-0.6491.94-0.06

Анонсировано обновление более 1,8 тыс. километров туристических маршрутов в РФ

Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал обновление более 1,8 тыс. километров туристических маршрутов в РФ в 2023 году, передает «Говорит Москва».

Анонсировано масштабное обновление туристических маршрутов в РФ
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что дороги, ведущие к достопримечательностям и объектам отдыха, модернизируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Хуснуллин также отметил, что современная и безопасная транспортная инфраструктура будет способствовать росту турпотока.

Ранее сообщалось, что на черноморских курортах практически не осталось свободных отелей, номера забронированы до конца лета.

Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

В Российском союзе туриндустрии подчеркнули, что количество предварительных бронирований в этом сезоне на 10-15% выше, чем год назад.