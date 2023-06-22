Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

В 2024 году россиянам лучше всего брать отпуск в июле и октябре, поскольку за эти месяцы работник сможет получить больше всего отпускных, посоветовала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Об этом она рассказала в разговоре с «Известиями».

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Эксперт объяснила, что размер выплаты за ежегодный отдых зависит от количества рабочих дней в месяце. Сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от количества этих дней. Так, в январе, мае и июне следующего года брать отпуск будет невыгодно, поскольку эти рабочие месяцы будут самыми короткими.

Санина отметила, что рассчитываются отпускные не так, как зарплата. Посчитать размер выплат перед отпуском можно по следующей формуле: разделить зарплату на 29,3 (принятое для расчетов среднее количество дней в месяце) и умножить на количество дней отдыха.