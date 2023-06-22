Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области

Значимых отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области не выявили. Качество жидкости и санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова , сообщает ТАСС .

Ситуацию в зоне подтопления руководитель ведомства назвала стабильной. По ее словам, инфекционные заболевания в регионе практически не обнаружены.

Он пояснил, что птицы начали хватать задохнувшуюся из-за обмеления рыбу и нести ее дальше. В результате значительный объем токсичных веществ стал выбрасываться из Днепра в Черное море и двигаться в сторону как украинской Одессы, так и в направлении Румынии и Болгарии.