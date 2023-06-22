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Качество питьевой воды в Херсонской области после разрушения ГЭС оценили

Значимых отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области не выявили. Качество жидкости и санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области
© Lenta.ru

Ситуацию в зоне подтопления руководитель ведомства назвала стабильной. По ее словам, инфекционные заболевания в регионе практически не обнаружены.

«Все мероприятия мы проводим, проводится вакцинация, проводится дезинфекция территорий, помещений силами Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям», — заявила Попова.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы.

Он пояснил, что птицы начали хватать задохнувшуюся из-за обмеления рыбу и нести ее дальше. В результате значительный объем токсичных веществ стал выбрасываться из Днепра в Черное море и двигаться в сторону как украинской Одессы, так и в направлении Румынии и Болгарии.

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